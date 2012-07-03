〔中国证券〕上交所拟进一步限制回购放大倍数和回购标准券使用率--报载

路透上海7月3日电---随着交易所回购市场规模不断扩大,上海证券交易所副总经理刘世安指出,未来拟考虑对回购放大倍数和回购标准券使用率做出进一步限制性规定,以期在规范的基础上谋求发展.

上海证券报周二报导,自6月份以来,受银行间市场资金面日益趋紧影响,交易所回购<0#CNREPO=SS>的成交也日趋活跃.以标杆品种1天回购为例,仅6月7日成交量在千亿元以下,整个6月的其余交易日的成交金额均在千亿元以上,为历史少见.而在6月底的季末节点刚过,敏感的交易所1天回购利率即迅速"跳水",成交则继续保持高位.

对此市场人士分析,交易所回购市场规模的日益扩大,主要由于各方参与者的推动.除了一些跨银行间和交易所两个市场的机构投资者外，在股市不景气的市场环境下,一些个人投资者也对交易所回购市场表现出了浓厚的兴趣,尤其在资金紧张的时间节点,成交金额增幅愈大.

刘世安指出,交易所回购产品,尤其是对融资业务的回购,还是由具有专业背景的投资者参与为好,建议个人投资者以投资现券为主.

"未来拟考虑对回购放大倍数和回购标准券使用率做出进一步限制性规定,"刘世安称,"目的就是要在进一步规范债券市场现有品种的基础之上,寻求市场规模的扩大."

上证报引述业内人士称,当前质押式回购各类投资者放大倍数不一,基金公司一般在两倍以下,而券商和一些个人投资者则达到了五倍以上.

而根据"上交所债券质押式回购交易风险控制指引"的规定,目前投资者作为融资方参与的债券质押式回购交易时,回购标准券使用率不得超过90%,而回购放大倍数不得超过五倍.(完)