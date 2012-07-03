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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 09:43 BJT

〔中国新债〕铁道部周三将招标发行180亿元10年期固息企业债

路透上海7月3日电---中国铁道部周二公告称,将于周三(4日)在银行间债市招标发行180亿元人民币10年期固息企业债.

刊登在中国证券报的公告显示,该期债为铁道部今年第二期铁路建设债券,由铁路建设基金提供不可撤销连带责任保证担保.采用固定利率方式,按年计息.票面年利率为shibor基准利率加上基本利差,基本利差区间为-0.80%至0.20%.

该期债主承销商为申银万国、招商证券(600999.SS)、宏源证券000562.SZ、西南证券(600369.SS)、瑞银证券及国海证券(000750.SZ).经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体信用等级和本期债券信用等级均AAA.

该期债的具体投标时间为7月4日10:00-11:00.7月5日开始分销,当日上午12:00截止缴款.

中国今年铁路建设在政策和资金多重支持下逐步回暖,前五个月固定资产和基建建设投资逐月走高,同比降幅则持续缩窄.此外,铁道部还表示将鼓励和民间资本依法合规进入铁路领域,对民间资本不单独设置附加条件.[ID:nSB1597228](完)

--发稿 冉莹; 审校 乔艳红

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