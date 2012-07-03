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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 09:25 BJT

〔台湾股市〕开高0.25%,南亚科技上扬

路透台北7月3日电---台湾股市周二开高0.25%,受水泥类股.TCMI和光电类股.TOPI提振,两者分别上涨0.75%和0.71%.

南亚科技(2408.TW)上升0.79%.其美国合伙人美光(MU.O)表示,将以约7.5亿美元现金收购日本破产的芯片厂商尔必达ELPDF.PK,这将令其成为仅次于三星电子(005930.KS)的全球第二大个人电脑记忆芯片生产商.[ID:nSB1645270]

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