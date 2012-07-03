(重发)〔中国个股〕宏达股份四川钼铜项目因群众抵制被当地政府责成停止建设

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
(重发以修改乱码及增加公司公告)
路透北京7月3日电---中国大型铅锌生产企业--四川省宏达股份(600331.SS)在该省什(方+右耳旁)市的钼铜项目开工三天后,因群众抵制,于周一被当地政府责成停止建设.
宏达股份周二公告称,因媒体报导需要澄清,今天停牌.
"近日,我市部分群众对宏达集团的钼铜项目建设表达了不同意见...在群众不了解、不清楚、不支持该项目的情况下,经市委、市政府研究,决定责成企业从即日起停止建设."什(方+阝)市政府网站发布通告称.
什(方+阝)市工信局数据显示,宏达钼铜项目由四川什(方+阝)宏达集团投资104亿元人民币,建成投产后预计年销售收入将超过500亿元,利税超过40亿元.该项目环境影响评价报告于今年3月29日获国家环保部批复.
中国证券报周二报导称,如果按照产能计算,钼铜项目建成后,宏达股份有望成为中国钼第一、钛第一、铜第四、锌第七的综合矿业巨头.
报导并称,按宏达股份计划,宏达钼铜项目拟定的总体进度是一期项目建设期二年,二期项目建设期二年,但工期有可能被延长.
宏达股份周一发布另一事项的公告,称与西藏地质矿产勘查开发局及四川宏达集团等于6月30日签订合作投资协议,成立合资公司勘探西藏改则县多龙矿区,即多不杂铜矿、波龙铜矿和多不杂西铜矿三个探矿权.宏达股份持股比例为30%.
宏达股份周一收盘微跌0.37%至8.01元人民币.(完)
--发稿 李然; 审校 杨淑祯
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路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。