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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 09:49 BJT

(重发)〔中国个股〕宏达股份四川钼铜项目因群众抵制被当地政府责成停止建设

(重发以修改乱码及增加公司公告)

路透北京7月3日电---中国大型铅锌生产企业--四川省宏达股份(600331.SS)在该省什(方+右耳旁)市的钼铜项目开工三天后,因群众抵制,于周一被当地政府责成停止建设.

宏达股份周二公告称,因媒体报导需要澄清,今天停牌.

"近日,我市部分群众对宏达集团的钼铜项目建设表达了不同意见...在群众不了解、不清楚、不支持该项目的情况下,经市委、市政府研究,决定责成企业从即日起停止建设."什(方+阝)市政府网站发布通告称.

什(方+阝)市工信局数据显示,宏达钼铜项目由四川什(方+阝)宏达集团投资104亿元人民币,建成投产后预计年销售收入将超过500亿元,利税超过40亿元.该项目环境影响评价报告于今年3月29日获国家环保部批复.

中国证券报周二报导称,如果按照产能计算,钼铜项目建成后,宏达股份有望成为中国钼第一、钛第一、铜第四、锌第七的综合矿业巨头.

报导并称,按宏达股份计划,宏达钼铜项目拟定的总体进度是一期项目建设期二年,二期项目建设期二年,但工期有可能被延长.

宏达股份周一发布另一事项的公告,称与西藏地质矿产勘查开发局及四川宏达集团等于6月30日签订合作投资协议,成立合资公司勘探西藏改则县多龙矿区,即多不杂铜矿、波龙铜矿和多不杂西铜矿三个探矿权.宏达股份持股比例为30%.

宏达股份周一收盘微跌0.37%至8.01元人民币.(完)

--发稿 李然; 审校 杨淑祯

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