(重发)〔中国债市动态〕现券早盘整体向阳,逆回购量增价跌缓解资金面担忧

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路透上海7月3日电---中国银行间债市周二早盘现券收益率整体向下.央行滚动式逆回购操作支撑市场信心,资金面的悲观预期有所缓解.此外,预计6月人民币新增贷款将不及预期,消息不但为债市带来基本面的利好,亦再度强化短期内调降存准的预期.

上海一券商交易员表示,资金状况好于昨日,早盘10年期国债收益率下行1-2个基点(bp),信用债表现更好一些,特别是短端偏低评级券种.后期伴随逆回购的陆续到期,财政存款上缴压力犹存,7月整体资金不会太松,月内降准的可能性较大.

官方媒体中国证券报周二发表社评表示,7月伊始,刚刚抵御年中考核时点冲击的银行资金面又面临新考验.从保障银行体系流动性平稳充裕角度考虑,再次下调法定存款准备金率时机已成熟.[ID:nSB1645988]

"包括逆回购都是短期的,无非就是在月度内进行资金的平滑.全月来看,7月份(资金)总是会缺失的."他指出.

对于今日量增价跌的逆回购操作,华中一银行交易员分析,央行是在培训基准利率.近日回购操作比较多,利率调整也比以前更频繁.

据多家媒体报导,6月信贷投放恐不及预期.上述上述交易员认为,目前投资者都在担心宏观经济是否在逐渐企稳,中长期信贷投放是否恢复.而该消息显然为债市带来基本面方面的利好.

此外,稍早发行的第二批福娃债,除一年期品种中标利率偏高外,其余期限符合预期.该交易员认为,对二级市场影响有限.

中国银行间市场隔夜及七天期质押式回购利率CNREPO=CFXS周二早盘隔夜大降逾30个基点(bp),但七天持稳未见明显跌势.因央行大举逆回购对短期流动性形势有效支撑,但5日准备金补缴情况未明,令机构谨慎心态未消.

多家本地媒体周二报导称,中国四大国有银行6月新增人民币贷款约1,880亿元,新增存款则高达1.8万亿元.[ID:nSB1646116]

业内人士稍早透露,国开行上午招标的一年、三年、五年、七年及10年期固息金融债,一年品种高于预期,其余品种符合市场预计.

北京时间11:55,剩余期限约9.38年的固息国债110024最新双边报价收益率为CN110024=CFXM为3.3350/3.3250%,上日尾泴为3.3440/3.3310%;剩余期限约0.62年的短融041259007最新双边报价收益率为CN041259007=CFXM为3.4600/3.3999%,上日尾盘报在3.5099/3.3950%.(完)