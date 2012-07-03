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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 09:55 BJT

《汇市简讯》澳元/美元跳涨,因澳洲建筑许可格外强劲

0134GMT

* 澳洲建筑许可数据公布后从1.0255跃升至1.0275

* 在1.0280上方有停止单,目标位是1.0365/70

* 澳洲央行利率决议公布(0430GMT)前市场可能不会积极交投.(完)

--编译 程琳;审校 张涛

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