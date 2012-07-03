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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 09:58 BJT

《汇市简讯》美元兑泰铢支撑位在31.50附近

0139 GMT * 泰国6月CPI同比涨幅几近持稳,提振购买利率互换(IRS)与债券的意愿 * 黄金相关资金流动打压美元兑泰铢汇价,过去两个交易日中累计下跌1% * 31.52泰铢价位应会提供支撑,此为美元兑泰铢2-5月涨势的23.6%回档位 * 周一高点31.65将遏制美元上档,突破此处则可上看31.94.(完) --编译 隋芬;审校 龚芳 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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