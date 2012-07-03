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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 10:08 BJT

《汇市简讯》商品货币/日圆在全球经济疑虑中逆势而上

0142 GMT * 澳元、新西兰元与加元买兴全面改善,虽然存在全球经济成长疑虑 * PMI数据疲弱与全球增长担忧,通常而言利空这三种货币 * 这三者兑日圆均仅略微脱离近期高点,仍偏向上行 * 澳元兑日圆停止单仍在82.00上方,一目均衡云区顶部暨100日移动均线切入位82.74上方还有更多停止单 * 澳元/日圆向下的支撑位在200日均线和一目均衡转换线水准,分别为80.89以及80.64 * 新西兰元兑日圆守在一目均衡云区顶部64.15略下方,停止单在64.25以上.(完) --编译 隋芬; 审校 郑茵 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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