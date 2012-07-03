《全球商品分析》LME疑再现主导性仓位,铜市料又迎来紧缩

* 交易商称嘉能可已建巨仓,规模相当于LME库存一半

* LME近月市场出现逆价差

* 下半年中国需求复苏或引发短缺

记者 Eric Onstad; 编译 艾茂林/肖群英/张若琪

路透伦敦7月2日电---交易商在等待4月市场紧缩一幕重演,铜很快会变得身价高昂.他们称贸易巨头嘉能可控制了伦敦金属交易所(LME)在全球注册仓库的近一半铜库存.

世界最大铜消费国中国需求可能复苏,加上LME库存被牢牢掌控,都可能在未来数月使市况趋紧,力度可能比春季那一次更甚.

4月时市场也遭遇紧缩,当时某家公司掌握了LME高达90%的现货合约和库存,逼仓中国空头.

交易商指出4月掌握庞大头寸的这家公司也是嘉能可.该公司拒绝作评.

这种紧张市况到5月得到缓解,主导性仓位也不复存在,因中国铜生产商将铜运往LME亚洲仓库,并且欧债危机疑虑重燃,压低铜价和其他风险资产价格.

受经济放缓冲击,中国今年在传统购买旺季第二季的需求不尽人意,但分析师预计下半年会温和复苏.

"过去六个月全球需求颇为疲软,但市场供应也不是特别充足,"伦敦VTB Capital Markets分析师Wiktor Bielski说.

"如果忽略短期的噪音,下半年一旦出现复苏,就意味着铜价会大幅上扬."

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**大规模持仓重现**

铜需求疲乏和欧债危机令指标三个月期铜价格承压,但近月合约价差显示了不同的场景.

尽管三个月期铜CMCU3在第二季下挫9%,近月合约市场在过去一周已转为逆价差(现货价格高于三个月期货价格),表明供应吃紧.

在周一,现货铜较三个月期铜价格的价差CMCU0-3报每吨8美元,4月份铜供应紧张之际曾触及三年半高位每吨155美元.

该逆价差适逢巨额铜持仓重新出现之际,而在此前数周已消失殆尽.

LME数据显示,40-50%的库存仓单<0#LME-WHL>由一家机构控制.仓单是拥有LME库存的证明文件.

当一家机构掌控逾30%的铜库存,或当其持有的铜库存和现货持仓合计占比超过50%时,该机构被视作占据主导地位,LME开始报告持仓状况.

届时,伦敦金属交易所运用一个机制来避免市场混乱,并限制空头部位持有者的曝险.

根据这些LME"借贷指引"规则,主导仓位持有者必须以极低或没有溢价的方式,向拥有到期仓位的交易方供应金属铜.

LME并未指明大规模仓位持有者的名称,但交易员称,嘉能可已建立大规模铜部位.

大量持有LME铜库存和期货合约可能是无意发生的,对于拥有很多业务部门和金属市场交易客户的大公司而言也并非罕见.

"嘉能可或许在类似目前的时期为自身布设仓位,目前除中国以外的需求普遍乏力,因此在美国和欧洲收集仓单可能不那么难,"一位不愿具名的消息人士指出.

"因此只要进一步发挥想像,我认为供应吃紧的状况还没结束."

一位交易员指出,供应紧张状况主要源于市场人士紧抓供应不放,而非存在全球供应基本面问题.

"我们又一次看到,一些市场人士买入原料铜之后,持有仓位且不借出.我们曾在几个月前看到同样的局面,"该交易员说.

"他们此举或许是预期铜供不应求和价格即将反弹,但我预料这一情形短期内不会发生."

**供不应求**

分析师和市场消息人士表示,尽管中国实货铜需求未来几个月或仍旧迟滞,但下半年稍晚可望在政府的刺激措施扶助下而上升.

"在中国经济增长逐渐放缓的大环境下,我们基本认为下半年会比上半年强劲.虽不是特强,但还是有改善."美国银行/美林驻伦敦金属分析师Michael Widmer称.

"由于充满变数,一般而言欧美买家买盘已退缩...因此存在一些被抑制的需求,那也会释出."

由于矿场疲于应付运营和劳工问题,使全球铜市处于供不应求.国际铜业研究组织(ICSG)称,第一季精炼铜市场呈现273,000吨的供应缺口.

其他基本面因素也证实情况紧俏,包括LME铜库存MCU-STOCKS今年以来已下降近三分之一.

交易商指出,上海期交所库存CU-STX-SGH自4月中以来已锐减近四成,尽管上海保税仓库铜库存仍相对偏高,即便相比两周前的580,000-600,000吨已降至550,000-600,000吨.

另一项可能推动价格的因素是,投机客大举增建美国期市空仓,使净空头持仓增至2009年3月以来最高.

"价格升速有多快,其实取决于基金回补空头的速度,及是否再度开始出现多头买盘,但在当前环境下,会否做多仍大有疑问."Bielski称.