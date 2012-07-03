〔中国数据〕6月非制造业PMI升至三个月高位,为下行经济稍添暖意(更新版)

(新增评论和细节)

* 6月非制造业PMI升至三个月高位56.7

* 新订单指数为今年以来新高

* 房地产业商务活动指数创2010年12月以来的新高

* 为经济下行重压下的经济稍添暖意

路透北京7月3日电---中国6月非制造业商务活动指数升至三个月高位,结束连两个月下降态势;且新订单创今年新高,显示非制造业稳健增长,为身处经济下行重压下的中国经济添上少许暖意.

中国国家统计局与中国物流与采购联合会(CFLP)周二公布,中国6月非制造业商务活动指数升至56.7,环比上升1.5个百分点;新订单指数达53.7,为今年以来新高.此外,6月房地产业商务活动指数亦创2010年12月以来的新高.

"结合6月份制造业PMI仍在50%之上,且降幅明显收窄,说明当前经济增长趋稳迹象开始显现."中国物流与采购联合会副会长蔡进表示.

刊登在统计局网站的新闻稿显示,分行业看,建筑业商务活动指数为58.1,比上月回落1.1个百分点;服务业商务活动指数为56.3,比上月上升2.1个百分点.其中邮政业、互联网及软件信息技术服务业、电信广播电视和卫星传输服务业、租赁及商务服务业、铁路运输业等行业位于59%以上的高位.

CFLP预计,随着基础建设投资力度的加大,预计建筑业商务活动指数下半年仍将保持较高水平.

"综合来看,促进经济稳定增长的积极因素正在积聚,有利于下半年经济趋稳向好,"CFLP称.

6月的新订单方面,建筑业新订单指数为54.2,与上月持平,表明建筑业市场需求增长平稳;服务业新订单指数为53.6,比上月上升1.5个百分点,表明服务业新订单数量增速加快.

其中,该月房地产业商务活动指数58.2,为2010年12月以来的新高.

其他分项指数中,中间投入价格指数继续回落,至52.1,表明非制造业企业在经营过程中的中间投入价格涨幅继续收窄;而收费价格指数则连续两个月低于50.

作为宏观经济先行指标,中国6月官方和汇丰制造业PMI双双创出七个月来新低.其中虽有季节性因素,但仍彰显中国经济不容乐观.而为稳定经济增长,包括降息和降准等宽松政策预计仍将陆续有来.[ID:nSB1644184]

中国服务业增加值占国内生产总值的比重已超4成,其PMI指标也通常优于制造业.

由于没有合成的非制造业综合PMI指数,国际上通常用商务活动指数反映非制造业经济发展的总体变化情况,以50%作为经济强弱的分界点,高于50%时,反映非制造业经济扩张;低于50%,则反映非制造业经济收缩.

中国非制造业PMI指数体系,由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成.

非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):

2012/6月 5月 4月 3月 2月 1月 2011/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月

非制造业PMI 56.7 55.2 56.1 58.0 57.3 55.7 56.3 55.9 55.5 55.8 57.1 57.3 56.6

注:季节调整说明:采购经理调查是一项月度调查,受季节因素影响,数据波动较大.鉴于非制造业PMI时间序列已满足季节调整的技术要求,自2012年3月起发布季节调整后的非制造业PMI分类指数.(完)

更多详情,请点选中国国家统计局网站(www.stats.gov.cn)