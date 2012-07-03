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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 10:19 BJT

〔金属期市〕伦铜上升,因经济数据表现疲弱引发实施刺激举措的憧憬

路透上海7月3日电---伦敦期铜继上交易日下跌后周二上涨,因有关主要央行采取货币宽松举措以应对全球经济放缓的憧憬,帮助抵消了宏观经济数据疲弱引发的需求担忧.

中国服务业采购经理人指数(PMI)上涨,中断两个月的跌势,亦支撑铜价.

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