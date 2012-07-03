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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 10:20 BJT

〔澳新汇市〕澳元及新西兰元持坚,静候澳洲央行政策会议结果

路透悉尼/惠灵顿7月3日电---澳元及新西兰元周二在迟滞交投中持坚,在澳洲央行政策会议结果出炉前,投资者退居场边观望.

外界预计澳洲央行维持利率在3.5%不变,结果定于0430GMT公布.

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