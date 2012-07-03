〔中国外交〕警惕菲律宾在东盟外长会议前夕热炒南海问题--人民日报

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透北京7月3日电---中国人民日报周二发表评论称,在东盟外长会议即将召开之际,菲律宾极力通过各种方式炒热南海问题,其图谋值得警惕.
该评论称,中国珍惜地区和平稳定、以大局为重的良苦用心不应被视作软弱与退让,并重申,中国主张南海争议应由声索国通过和平谈判解决,反对南海问题国际化,反对外部力量干预南海争端.
人民日报称,近年来,每逢东盟外长会议,菲律宾等极少数国家就会借机炒作南海问题,几乎已成"固定动作". 菲律宾武装部队发言人7月1日表示,将与菲海岸警卫队合作"共同确保重返黄岩岛海域作业的渔民安全".
评论认为,在东盟外长会议上就南海问题进行谈判、磋商很不合适.东盟与中国有很多合作发展问题需要协商解决,搁置这些重要问题去谈南海问题,不利于合作大局.
"中国与东盟的合作是大局,是主流.而南海问题只是部分成员国与中国之间的双边问题,菲律宾的做法与东盟的共同利益相背离,势必得不到更多国家的呼应."
中国海监船和菲律宾海岸警卫队船只今年4月在黄岩岛海域发生对峙事件.中国国防部上周四称,中国军队在南中国海管辖海域已经建立了常态化战备巡逻制度.[ID:nSB1640674] (完)
--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。