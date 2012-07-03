《热点透视》对银行界的反动挞伐将持续

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Hugo Dixon; 编译 梁睿雪

路透伦敦7月2日电---这波对银行界的反动挞伐将一直持续下去.席卷巴克莱(BARC.L)的利率操纵丑闻只是有违道德或风险行为的最新例证,正是这些行为令银行业名誉扫地.银行人士薪资依旧过高,而且在西方经济体陷入困境之时,银行业仍需进一步救助,这个事实令社会大众怒火沸腾.在可预见的未来,银行业将持续受到更严密监管,获利及薪酬都将紧缩.

英国在周末宣布进行两项新检讨行动,一项针对伦敦银行间拆放款利率(LIBOR),另一项针对银行家的职业操守.此外,巴克莱总裁Marcus Agius已经引咎辞职,各政党人士以及英国央行总裁也都纷纷对银行家的道德操守进行批评.

这些银行克制不了自己.这个行业已遭贪婪自大的文化侵蚀.银行家因此屡屡打破规则,正如巴克莱,可能还有许多其它银行的交易员试图操控Libor时的所作所为一样.这种文化也令他们承担过高风险,例如摩根大通(JPM.N)臭名昭着的交易员"伦敦鲸",导致公司损失或超20亿美元.尽管也有优良诚实的银行家,但问题并不仅限于几匹害群之马.即使经历了五年危机,许多银行业领导人仍是趾高气扬,旗下机构的其他人也就有样学样.

大部分民众可能很想狠狠修理这些银行.但金融业是经济的神经系统.若银行业遭受打击,经济也无法幸免于难.正因如此,在政界人士呼吁加强对银行业监管的同时,这个行业也在接受援助.就在Libor丑闻爆发的同一周,英国央行还提议放松流动性要求,让英国银行更容易维持放贷.问题银行将获得纳税人资金援助,就像西班牙最近的情况,保护银行获利,以便继续付给银行员工超高薪资,这个事实将令社会大众更加愤怒.

因此,整顿银行业的行动因此将成为一场漫长苦战.前进三步,但接着又倒退两步.但大趋势是明确的:监管趋严、收益降低和薪资缩水.不过这场反动挞伐离结束还很远.(完)