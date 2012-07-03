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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 11:32 BJT

〔日本股市〕日经指数早盘收高,在两个月高位附近受到支撑

路透东京7月3日电---日本股市日经指数周二早盘收高,金融类股领涨.美国制造业数据意外疲弱,令外界再度臆测美国联邦储备理事会(美联储,FED)或将采取措施刺激经济增长.

日经指数接近两个月收盘高点,因投资者预计,包括欧洲央行(ECB)和日本央行在内的世界其他央行也可能在本月实施宽松举措.

日经指数.N225早盘上升0.8%,报9,072.17点,尽管其未能测试周一高点9,103.79点.交易商预计,投资者将在9,100点附近大量卖出.

美国6月制造业因新订单下滑,在将近三年来首度呈现萎缩.美国供应管理协会(ISM)公布的全国制造业活动指数,从上月的53.5降至49.7,低于路透分析师预估的52.0.[ID:nST0471128]

"由于目前欧洲形势似乎正在企稳,市场将聚焦全球经济状况,但美国ISM数据很糟糕,"立花证券市场分析师Kenichi Hirano称.

"然而,同样令人意外的是美股具有韧性,说明投资者信心仍然强劲,因他们把糟糕数据与美联储采取量化宽松政策的机率联系在一起,"他补充道.

银行类股走强,扶助东证股价指数.TOPX上扬1.2%至778.51点.(完)

--编译 王翔琼;审校 张涛

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