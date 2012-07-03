版本:
中国
财经报道 | 2012年 7月 3日 星期二 11:16 BJT

〔巴西经济〕6月贸易顺差缩减至8.07亿美元,受全球经济放缓冲击

* 巴西6月贸易顺差缩减至8.07亿美元

* 欧洲危机和中国放缓损及巴西出口

* 6月进口亦下滑

路透巴西利亚7月2日电---巴西贸易部周一表示,该国6月贸易顺差BRTBAL=ECI创10年来6月单月最低,突显全球经济放缓的严重程度.

巴西6月贸易顺差为8.07亿美元,低于5月的29.5亿美元,更是远低于上年同期的44.3亿美元.这是自2002年6月以来,6月贸易顺差中最低的一个月.

不过6月贸易顺差仍高于预期,此前11名接受路透访查的分析师预估中值为顺差4亿美元.

欧债危机和商品消费大国--中国的放缓抑制了对巴西出口商品的需求和价格.

数据还显示,巴西进口减弱,不过减弱速度远低于巴西出口.

巴西今年上半年贸易顺差较上年同期减少近一半,至70.7亿美元,为十年来同期顺差最低水准.(完)

--编译 杜明霞;审校 田建华

更多 财经报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐