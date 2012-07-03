〔巴西经济〕6月贸易顺差缩减至8.07亿美元,受全球经济放缓冲击

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 巴西6月贸易顺差缩减至8.07亿美元
* 欧洲危机和中国放缓损及巴西出口
* 6月进口亦下滑
路透巴西利亚7月2日电---巴西贸易部周一表示,该国6月贸易顺差BRTBAL=ECI创10年来6月单月最低,突显全球经济放缓的严重程度.
巴西6月贸易顺差为8.07亿美元,低于5月的29.5亿美元,更是远低于上年同期的44.3亿美元.这是自2002年6月以来,6月贸易顺差中最低的一个月.
不过6月贸易顺差仍高于预期,此前11名接受路透访查的分析师预估中值为顺差4亿美元.
欧债危机和商品消费大国--中国的放缓抑制了对巴西出口商品的需求和价格.
数据还显示,巴西进口减弱,不过减弱速度远低于巴西出口.
巴西今年上半年贸易顺差较上年同期减少近一半,至70.7亿美元,为十年来同期顺差最低水准.(完)
--编译 杜明霞;审校 田建华
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
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