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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 11:25 BJT

〔东京美债〕10年期公债价格微跌,但经济增长忧虑限制跌幅

路透东京7月3日电---美国10年期公债价格周二在亚洲市场小幅下跌,但跌幅有限,因昨日公布的数据显示,美国制造业意外疲弱,增强该国经济前景忧虑.

10年期公债价格下跌3/32,收益率(殖利率)US10YT=RR较周一纽约尾盘上升约1个基点.

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