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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 11:30 BJT

〔东京汇市〕欧美疲弱数据拖累欧元和美元下滑,关注澳洲央行利率决议

* 疲弱数据增强关于美联储和欧洲央行放松政策的预期

* 美国独立日假期前交投清淡

* 澳元在澳洲央行公布利率决议前受支撑;预计该央行将按兵不动

路透东京7月3日---欧元和美元周二在亚洲市场走低,此前从欧洲到美国公布的一系列数据令人沮丧,引发市场憧憬两地区央行均会采取更多行动.

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