更正:《全球市场》亚洲股市上涨,因制造业数据疲弱提振出台宽松举措的憧憬

(更正:因译文有误,内文第三段改为,"美国联邦储备理事会上月延长了卖短买长计划",非"上周")

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.9%,日经指数涨0.8%

* 欧元脆弱,维持在1.26美元下方

* 油价和铜价反弹,因风险偏好温和复苏

路透东京7月3日电---亚洲股市周二上涨,因全球制造业数据凸显出欧元区债务危机对经济成长构成的拖累,引发外界预期,主要央行将采取进一步政策行动来支撑脆弱经济.

美国制造业近三年来首度萎缩;欧元区5月失业率升至纪录高位,且一项衡量制造业活动的指标持于2009年6月来最低;亚洲制造业活动也受到海外订单下滑打击.

不过美股周一收高,因美国数据疲弱引发政策宽松预期.美国联邦储备理事会(美联储,FED)上月延长了卖短买长计划.

许多市场人士认为,经济持续疲软将促使美联储推出第三轮量化宽松.

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.9%,日经指数.N225上涨0.8%.

"美国股市的韧性...显示出投资者信心仍强劲,因为他们将数据不佳与美联储推出量化宽松的机率联系到一起考虑,"立花证券的市场分析师Kenichi Hirano表示.

交易商还预计欧洲央行(ECB)周四会议将把再融资利率下调25个基点至0.75%,以提振该地区经济.

"市场正在享受这样一种情绪,即欧洲领导人采取大举措施应对该地区问题并平息对于系统性风险的忧虑后,欧洲央行很可能接着采取相同措施."Shinhan Securities分析师Han Bum-ho表示.

**油价持稳**

股票等风险资产攀升的同时,油价扳回稍早跌幅,从周一因担心经济成长低迷或致需求疲弱的冲击中恢复过来.美国原油期货CLc1上升0.1%至每桶83.84美元,稍早一度下跌0.4%.布兰特原油期货LCOc1上升0.4%至97.68美元,稍早曾下跌0.2%.

伦敦期铜CMCU3跳升1%至每吨7,703.25美元,受货币刺激政策期望激励.

澳元兑美元AUD=D4小涨0.2%,至1.0266;澳元兑欧元EURAUD=R维持近日涨势,报1.2257澳元.由于澳元对大宗商品需求敏感,也常被视作风险偏好的晴雨表.

巴克莱资本驻东京的首席外汇策略师山本雅文指出,持续肆虐的欧债危机继续令欧元承压,但该危机对其它货币的影响似乎正在减弱.

"美国制造业数据逊于预期,但断定美国经济正在滑坡还为时尚早,需待6月工业生产等更多数据出炉,"他说.

**欧元显然承压**

欧元兑美元EUR=持稳在1.2580附近,略高于周一低位1.2568,但远低于上周五高位1.2693.

欧元周一下跌,因芬兰和荷兰反对欧元区永久性纾困基金在二级市场上购买债券.[ID:nSB1645742]

上周欧洲领导人同意让纾困基金直接挹注受创银行并干预债市来支持该负债国家,该消息带来的乐观气氛迅速消退,因市场焦点转向可能的风险上,如纾困基金规模不够大,以及各个成员国的批准过程.

"若如我们猜测,市场焦点转回相关的执行风险上,我们认为在欧洲央行决议后,进一步追价会很困难,"巴克莱资本的分析师在一份研究报告中称.

山本雅文称,欧元要寻获稳固的底部,意大利和西班牙公债的收益率(殖利率)必须重回明显的下滑趋势,西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB要降至5.94-5.99%下方,意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB要明显跌至5.38%下方.

亚洲信用市场改善情况有限,iTraxx日本以外亚洲投资级指数ITAIG5Y=MG缩减2个基点.(完)