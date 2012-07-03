〔投行观点〕中国实现全年7-8%增速不成问题,三季度预计再降息一次--巴克莱

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透北京7月3日电---投资银行巴克莱资本周二报告称,近期除PMI之外的其它中国官方先行指标呈上升趋势,中国全年实现7-8%的增速不成问题.预计三季度还会有一次降息.
巴克莱亚洲首席经济学家黄益平等在报告中并指出,即便欧洲衰退料也不会促使中国在出台类似2008年的刺激方案,预计未来政策面对经济的支持将主要在体现在四大领域:增加投资项目、货币政策放松、楼市限购令微调、以及减税和消费补贴等.
报告称,目前中国经济的滞后指标依然走弱,同步指标好坏不一,但部分领先指标已出现改善迹象.如中国国家信息中心领先指标在5月和6月上升.
同时,房地产市场和固定资产投资出现变化,尤其楼市成交量的改善,有利于支持对经济已经触底的信心.
该投行认为,中国官方的看法经济增速已经在二季度触底,很可能在4月.而且大多数中国官员都一致认为,中国目前需要适度放缓经济扩张步伐,以促进结构调整.
为稳增长,中国央行今年以来已经两度下调金融机构存款准备金率,并在6月初降息一次,开始实质推进利率市场化.
今日官方媒体中国证券报发表社评表示,7月伊始,刚刚抵御年中考核时点冲击的银行资金面又面临新考验.从保障银行体系流动性平稳充裕角度考虑,再次下调法定存款准备金率时机已成熟.[ID:nSB1645988]
作为宏观经济先行指标,中国6月官方和汇丰制造业PMI双双创出七个月来新低.其中虽有季节性因素,但仍彰显中国经济不容乐观.[ID:nSB1643312]
但今日出炉的官方非制造业6月PMI指数结束连两个月下降,升至56.7的三个月高点,为下行的经济稍添"暖意".[ID:nSB1646340]
巴克莱上月下调中国今年二季度的经济增长预测至7.5%,但将下半年的增长预期从同比增长8.2%上调至8.4%,从而继续维持今年全年增长8.1%的预估.[ID:nSB1618944](完)
--发稿 宿泱韫;审校 乔艳红
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。