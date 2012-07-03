〔中国汇市〕人民币早盘走软,中间价小幅低开后有较多购汇盘持续浮现

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
* 人民币即期早盘稍跌
* 欧美经济显弱,欧元较美元弱势更加明显
* 中间价小幅低开,有较多购汇盘持续浮现
路透北京/上海7月3日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二早盘稍跌.欧美经济显弱,欧元较美元弱势更加明显,中间价顺势小幅低开;加之有较多购汇盘持续浮现,均助推人民币弱势.
"客盘一直在买美元,还蛮有后劲的,(美元兑人民币)在慢慢爬升."上海一银行交易员称,"应该是油盘,还有前期空头回补,估计还会慢慢爬上去."
上海另一银行交易员则称,早盘人民币兑美元随外围欧元略走弱;未来数月,风险情绪有望回升,欧元或现反弹,人民币兑美元也可能再次回到6.30元附近.
不过上海第三家银行交易员认为,如果即期汇价后市维持在当前6.35-6.36元区间平稳震荡,料决策层不会太多干扰.
北京时间12:02,人民币兑美元即期报6.3529元,上日收报6.3488元.中国人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3178元,上日为6.3146元.
东京汇市,欧元和美元周二在亚洲市场承压,此前从欧洲到美国公布的一系列数据令人沮丧,引发市场憧憬两地区央行均会采取更多行动.[FRX/CN]
欧洲峰会刚刚达成了旨在拯救意大利和西班牙免于被欧元区债务危机吞噬的协议,芬兰与荷兰这两个欧元区态度最为强硬的债权国,周一就给这个协议投上了第一抹阴影.芬兰政府对议会表示,该国以及荷兰政府将阻止欧元区永久性纾困基金在二级市场上购买债券.[ID:nSB1645742]
离岸市场上,北京时间12:02,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3525/45元,上日尾盘报6.3510元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=最新报在6.4045/75,上日尾盘为6.4090元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 曹巍浩/曾祥进
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路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。