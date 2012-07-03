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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 11:36 BJT

《汇市简讯》美元/日圆外亚币跌至低位,因股市上扬

0300GMT * 美元/日圆外亚币普遍跌至低位,因股市上扬 * 美元/坡元再度下探1.2650的关键支撑 * 若跌破1.2640,跌势或将加重 * 美元/菲律宾披索断然跌破前波低档支撑约42.00 * 美元/菲律宾披索目前跌至2008年4月以来低位(完) --编译 龚芳;审校 田建华 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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