版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 11:44 BJT

《汇市简讯》美元兑菲律宾披索守在年内低位,据传大量资金流入菲律宾

0315GMT * 菲律宾披索兑美元第二季累计上涨1.9%,为表现最佳的亚币,且为年内迄今表现最好的货币之一. * 据传约有6-7亿美元的一次性资金流入,投机客卖出. * 据传资金流入与BDO的认股权配售有关. * 近几日,美国账户卖出美元兑菲律宾披索. * 关注40.30附近的2008年2月底/3月初支撑位.(完) --编译 许娜;审校 田建华 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐