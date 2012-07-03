〔中国公开市场〕央行继续力推逆回购减压资金面,惟降准仍为大势所趋(更新版)

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* 央行公开市场继续力推逆回购减压资金面

* 14天品种较七天更受欢迎,除利率回落外期限也更合适

* 调降存款准备金率仍为大势所趋

路透上海7月3日电---为助力机构平稳渡过周四(5日)的存款准备金补缴节点,中国央行周二公开市场继续力推逆回购操作.不过,鉴于7月公开市场整体到期资金量偏少,加之上周所作逆回购又将陆续到期,如无调降法定存款准备金率支持,资金紧张局面或难得到根本改观.

市场人士并表示,相较七天品种,今日14天期逆回购更受欢迎.除了利率相对合适外,14天品种将跨越15日例行存款准备金清算时点,届时应会有相当量资金退回,进而接力该期逆回购给流动性以扶助.

"央行现在在考虑的应该就是怎么渡过5号这个坎儿,但说实话,降准是免不了的."上海一银行交易员称,"现在问题是基础货币不够,降准是大势所趋,不降过不过去啊."

中国人民银行公告显示,公开市场今日共进行1,430亿元人民币逆回购操作,其中,380亿元七天期品种中标利率3.95%;1,050亿元14天期品种中标利率4.10%,较上周四的4.15%再降.

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较后清算.本月5日,因商业银行在此前半年末时点时曾普遍突击拉入存款以应对各种考核,机构补缴准备金将较多,而15日则一般顺势会有较多资金退回.

官方媒体中国证券报周二发表社评表示,7月伊始,刚刚抵御年中考核时点冲击的银行资金面又面临新考验.从保障银行体系流动性平稳充裕角度考虑,再次下调法定存款准备金率时机已成熟.[ID:nSB1645988]

华东一银行交易员则提到,下周除了6月末当周公开招标的14天期逆回购将到期,还有此前传闻的定向逆回购到期,预计总到期量超过2,000亿元;今日央行所作14天期逆回购跨过月中时点,到时存款准备金将回流市场,同时14天的利率还在小幅回落,更适应各机构的需求.

据路透此前统计,中国央行公开市场7月央票和正回购到期量合计1,510亿元,较6月下降近五成.[ID:nSB1641718]

中国央行公开市场上周已两次启动逆回购操作,缓解半年末银行间市场的燃眉之急,为逾六周后首度启动逆回购,上周共净投放1,980亿元,为连续第四周净投放.其中上周四招标的300亿元14天期逆回购,中标利率4.15%;上周二招标的950亿元14天期逆回购,中标利率4.20%.[ID:nSB1637178]

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.

此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.(完)