〔新债招标〕中国国开行"福娃债"第二轮首发基本符预期,仅一年偏高(更新版)

(新增细节及交易员评论)

* "福娃债"第二轮首发利率多符预期,惟一年偏高

* 整体需求不错,债市预期依旧偏乐观

* 资金预期仍谨慎,机构对短债利率要求高

路透上海7月3日电----中国国家开发银行[CHDB.UL]第二轮五期固息债(市场俗称"福娃债")周二首次招标发行,除一年期品种中标利率稍高之外,其余品种均符合市场预期.

市场人士指出,本次各期限品种的需求都不错,特别是长端,显示债市预期依旧偏乐观,只是短期内市场对资金面预期仍谨慎,机构对短债利率要求较高.

业内人士稍早透露,国开行上午招标的一、三、五、七和10年固息金融债,中标利率分别为2.93%、3.39%、3.75%、3.97%和4.06%.此前市场的利率预测均值分别为2.86%、3.38%、3.74%、3.97%和4.06%.

他们并透露,五期债投标倍数分别为2.16倍、1.88倍、2.03倍、3.04倍和2.80倍.

"(一年的)还是资金的原因,大家都往上投,不过需求还是有的,"华东一银行交易员称.

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二隔夜大降逾30个基点(bp),但七天持稳未见明显跌势.因央行大举逆回购对短期流动性形成有效支撑,但5日准备金补缴情况未明,令机构谨慎心态未消.[CN/CN]

此前一轮发行的今年18-22期国开债一共进行了四次增发,目前一年期的120218券CN120218=CFXS、三年期120219CN120219=CFXS、五年期120220CN120220=CFXS、七年期120221CN120221=CFXS和10年期120222CN120222=CFXS最新成交收益率分别为2.9000%、3.4100%、3.7489%、3.9800%和4.0599%.

本次招标的为国开行今年第28期至32期金融债.具体条款如下:

第28-32期

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发行总量 各期均不超过60亿元

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

招标方式 七年:多种利率(美国式)招标方式

其余:单一利率(荷兰式)招标方式

缴款日 7月9日

起息日 7月9日

分销期 7月4日-7月9日

上市日 一年:7月11日;

三年、五年、七年和10年:7月13日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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