〔中国货币市场〕隔夜回购利率大降七天持稳,逆回购缓压但谨慎心态未消(更新版)

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海7月3日电---中国银行间市场隔夜及七天期质押式回购利率CNREPO=CFXS周二早盘隔夜大降逾30个基点(bp),但七天持稳未见明显跌势.因央行大举逆回购对短期流动性形势有效支撑,但5日准备金补缴情况未明,令机构谨慎心态未消.
央行公开市场今日进行了总额1,430亿元人民币的逆回购操作,中标利率均明显低于市场.其中七天期380亿元,中标利率3.95%;14天期1,050亿元,利率4.10%.
针对隔夜和七天回购利率的迥异走势,上海一银行交易员称,"感觉对5号准备金缴款还是比较谨慎."
他解释说,隔夜利率大幅下行,说明短期流动性向好趋势较为确定.而较二级市场偏低的公开市场逆回购操作利率,未对七天和14天期回购利率产生太多影响,则显示准备金缴款可能导致的压力未能有效减轻,需要继续关注.
华南一银行交易员补充说,今天进行的逆回购资金下午应该到账,不排除届时七天期回购利率因此有所下行的可能性.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:50 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.2546 3.6204 -36.58 2,970.96
七天CN7DRP=CFXS 4.1707 4.1658 +0.49 507.96
14天CN14DRP=CFXS 4.5800 4.6186 -3.86 98.72
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.2677 3.6235 -35.58 1,209.55
七天CHICNY7D=CFXS 4.1741 4.1749 -0.08 40.41
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上海证交所质押式回购利率
其中:一天<0#CN1DRPO=SS> 3.0200 2.5500 +47.00 431.57
七天<0#CN7DRPO=SS> 3.8000 3.7950 +0.50 63.80
14天<0#CN14DRPO=SS> 3.7050 3.8900 -18.50 2.95
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.2800 3.6400 -36.00 --
七天CN7DRPFIX=CFXS 4.2100 4.1632 +4.68 --
14天CN14DRPFIX=CFXS 4.6100 4.6000 +1.00 --
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Shibor:
其中: 隔夜SHICNYOND= 3.2475 3.6092 -36.17 --
七天SHICNYSWD= 4.1650 4.1567 0.83 --
三个月SHICNY3MD= 4.0674 4.0732 -0.58 --
==============================================================================(完)
--发稿 李宏薇; 审校 乔艳红
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路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
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