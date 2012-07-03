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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 12:18 BJT

〔中国新债〕九江银行周五起将发至多10亿元固息次级债,期限10年

路透上海7月3日电---中国九江银行股份有限公司周二公告,将于周五(6日)起在银行间债市簿记建档发行不超过10亿元人民币固息次级债,期限10年,并在第五年末附有前提条件的发行人赎回权.

刊登在中国债券信息网的公告显示, 本期债所募资金将用于补充发行人附属资本,提高资本充足率;经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人的主体评级为AA-级,本期债评级为A+级.

该债发行首日为7月6日,发行期限为7月6日-10日,缴款日和起息日为7月10日.海通证券(600837.SS)主承销商.

九江银行2011年营业收入25.89亿元,净利润13.18亿元;截至2011年底不良贷款率0.12%,核心资本充足率和资本充足率分别达15.54%、15.97%.(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 边竞; 审校 黄凯

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