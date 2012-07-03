研究称怀孕时间长短或影响孩子成绩

(本文由路透中文网编译提供)

路透7月3日电---研究人员已经发现，提前出生的婴儿会面临大脑发育缓慢的风险，不过美国一项研究显示，即使是在被认为“正常”的37-41周内出生的婴儿，因出生时间不同，也会有差异。

发表在《Pediatrics》期刊上的研究称，同是八岁的儿童，出生时间靠前的孩子比出生时间靠后的孩子在数学和阅读考试中的得分低，不过差异很小。

“当然，大多数在37周或41周出生的孩子都能够正常发育。”研究主编Kimberly Noble表示。

她还指出，在完成更多研究以前，“我们希望家长和医生谨慎对待早产”。

Noble和她的同事们收集了128,000份三年级标准测试成绩单，这些孩子于20世纪80年代末至90年代初出生在纽约市，就读在公立学校。他们的出生时间都在37-41周之间。

阅读和数学考试的结果都显示，如果平均成绩是50分的话，出生在41周的孩子总体比出生在37周的孩子得分高1分。这大概等同于智商测试中1.5分的差别。

“这种差距在孩子中间可能看不出来。不过在得分较低的分布中差别更加明显。”

比如，出生时间为37周的孩子与出生于41周的孩子相比，出现轻微阅读困难的机率高23%，出现轻微数学困难的机率高19%。

Noble指出，研究并不能证明出生时间早就一定会延缓孩子的大脑发育并影响他们的学习成绩，因为无法排除其他因素的影响。（完）