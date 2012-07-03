《交易视点》中国政策放松推动下半年中长期利率债收益率震荡下行--中信

路透北京7月3日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)(6030.HK)发布2012年下半年债券市场投资策略报告认为，在政策放松偏慢情景下，下半年“低增长、低通胀”的经济环境将推动中长期利率产品收益率将呈震荡下行态势，而行情主要集中在三季度，10年期国债收益率低点可能接近3.0%。

因此，建议配置型机构拉长久期，具有税收优势的机构可积极参与金融债市场；交易型机构可继续进行波段交易，把握政策放松带来的收益率下行机会。

**低增长、低通胀**

由于房地产调控政策并未明显放松，基建投资仍未启动，因此固定资产投资增长乏力。从金融层面上，具体表现为实际利率偏高，信贷需求萎缩，货币增速难以较快回升，货币条件偏紧导致内需增长偏慢。

发达经济体的经济增长前景仍然存在较大的不确定性，欧债危机仍没有完全解决，如果处理不好，很可能引发系统性的金融危机，危及全球的经济增长。美国方面，财政悬崖问题没有解决，经济增长存在较快下行的风险，此外，量化宽松政策的出台不及时，也可能进一步拖累经济增长的下行。因此，今年外需难以维持高增长。

总体而言，经济增长更多的依靠内需，而内需依赖于政策，从目前的情况看，政策刺激力度仍然不够，经济增长仍将较为疲软。

偏低的经济增长大大缓解了通胀的压力，下半年通胀有望进一步回落，三季度个别月份可能跌破2%。在广义货币没有大幅扩张、经济增长没有显着回升前，无需过度关注通胀上行的风险。

**资金面将合理宽松**

由于中国外部失衡的状况逐步改善，以及对中国经济下行风险的担忧，人民币升值预期消退，新增外汇占款规模持续偏低，导致外生性货币投放规模减少。

目前央行仍有足够的政策工具来对冲流动性的自然收紧，可以采用逆回购和下调存款准备金率的方式。

在通胀同比继续下行以及经济增长疲弱的背景下，基准利率仍有下调的空间，预计三季度央行将采取1次对称性降息。同时央行仍将继续下调存款准备金率来维持银行间市场流动性的合理宽松。预计下半年仍存在2-3次的降准空间，7天回购利率的合理水平在2.5%左右。

**利率产品投资策略**

政策放松偏慢情景下，“低增长、低通胀”的经济环境将是支撑下半年利率产品市场走势的重要因素，美国经济增长放缓及欧洲尚未走出债务危机阴霾提供了良好的全球市场氛围。

预计下半年中长期利率产品收益率将呈震荡下行态势；三季度央行有望继续采取降息和下调准备金率的政策，因此下半年利率产品的行情主要集中在三季度，10年期国债收益率的低点有可能接近3.0%。

就三季度而言，建议配置型机构拉长久期，具有税收优势的机构可积极参与金融债市场；交易型机构可继续进行波段交易，把握政策放松带来的收益率下行机会。

下半年利率产品的风险主要在于广义货币加速扩张，经济增速超预期回升，同时引发风险资产价格系统性上涨。(完)

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