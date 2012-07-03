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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 12:32 BJT

《IFR短评》美元兑日圆外亚洲货币:资金流入与股市走强支撑亚洲货币

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IFR 7月3日电---美元兑日圆外亚洲货币今日早盘在低点交投,个别货币对有大量资金流入,尤其是美元/菲律宾披索方面有大量一次性资金流动.

股市走强也推动美元兑日圆外亚币走低.MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.9%,部分受助于香港恒生指数上扬1.5%.

日圆外亚洲货币普遍表现强劲,不过台币走势仍落后,因为台湾央行干预市场阻碍台币涨势.

欧元与澳元自纽约收盘位小幅上涨,也是推动亚币走势的正面因素.(完)

--编译 徐文焰;审校 隋芬

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