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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 12:53 BJT

《企业看点》--7月3日财务活动报导摘要

路透班加罗尔7月3日电---以下为其它媒体周二对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 韩国媒体MoneyToday表示,私募基金MBK Partners已放弃竞购电子零售商Hi-mart (071840.KS)的控股权,因后者股价下跌,使得收购报价溢价过高.此前,MBK Partners已被选为优先竞购方.[ID:nL3E8I26M8]

* 德国商报(Handelsblatt)周一援引瑞士央行(SNB)总裁乔丹的话报导称,该央行并未要求瑞士信贷CSGN.VX发股补充资本,此外将把已发行的或有可转债(CoCos)计算在内.[ID:nL6E8I2DY9]

* 据报导,全球最大的互联网零售商亚马逊(AMZN.O)周一同意收购初创的地图服务公司UpNext,这是其与谷歌(GOOG.O)和苹果(AAPL.O)等科技竞争对手间的竞争加剧的最新迹象.[ID:nL2E8I2GCM]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 许娜;审校 杜明霞

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