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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 12:56 BJT

《汇市简讯》美元兑部分日圆外亚币下跌,兑菲律宾披索跌幅较大

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* 美元/坡元跌破1.2640坡元,美元/韩元跌破1,140韩元,触发停止单

* 美元/菲律宾披索变动较大,在2008年4月以来未见水准交投

* 菲律宾BDO银行供股以及披索债券发行引发的一次性资金流入是美元/披索下跌的原因

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨1.1%,且仍在攀升(完)

--编译 徐文焰;审校 郑茵

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