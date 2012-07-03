《交易视点》中国下半年信用债投资焦点重回高等级债--中信证券

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透北京7月3日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)(6030.HK)发布2012年下半年信用产品投资策略报告认为，下半年信用利差继续缩窄空间有限，但在政策放松刺激下，可能保持低位震荡。
信用债投资的债券信用的选择已非最主要因素，券种流动性应是重点考虑因素，高等级债更优。投资组合应在流动性最好、收益率最高及最安全之间权衡。
**基本判断**
去年年底和今年年初，我们提出未来行情将以压缩信用利差为主，尤其是1月份较早看多中低等级信用债和城投债，同时看空利率产品和高等级债。市场的演变逻辑与我们的观点较为一致。
经过上半年收益率的大幅下降，信用利差和等级利差均接近历史最低，目前观点如下：
一是信用利差继续缩窄空间有限，但在政策放松刺激下，可能保持低位震荡。
二是除城投债，未来信用债曲线变动趋于一致，债券信用的选择已非最主要因素，券种流动性应是重点考虑因素，高等级债更优。
三是城投债与AA级的利差仍处于较高水平，利率保护较高，可持续性更强。
四是曲线陡峭化趋势放缓，未来可能会出现一定程度的平坦化。
**构建组合考虑因素**
一是目前的时点不应过分的强调进攻性，更多考虑如何兼顾安全与进攻。
二是组合应在流动性最好（AAA级）、收益率最高（城投债）及最安全（CP）间权衡。
**组合建议**
AA级CP 20%+城投债 30%+AAA债券50%（10年期25%，3年期25%）。(完)
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--整理 钟华; 审校 乔艳红
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路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。