现代礼仪:毕业生求职面试制胜法宝

(本文由路透中文网编译提供)

（Pamela Eyring为华盛顿礼仪学校校长，该校成立于1988年，是一家提供专业礼仪知识与培训的机构，网址为www.psow.edu。以下内容仅代表作者个人观点。）

撰稿 Pamela Eyring

路透华盛顿6月18日电---开门见山地说，仪表和举止职业化是加入职场的关键要素之一。

近期一项对500余名人力资源及商务人士的调查发现，在所有大学毕业生中，有一半没有在工作中表现出专业水平。

仪表不当和沟通技巧欠妥，经常是导致问题的主要原因。

由于85%的人求职成功在于他们的专业水平，那么对于近期的毕业生而言，了解并掌握基本的商业行为至关重要。不论选择从事何种职业，以下建议有助于你搞定一场面试。

面试前：

1. 研究要应聘的公司：了解公司历史、使命和近期动向。一定要去该公司的网站看看，也别忽略公司的在线新闻。

2. 清理你的数字形象：从各大社交媒体网站和朋友的网站删掉可能有损形象的照片、链接和内容。

3.查看语音信箱：确定发出的信息内容明确简洁，不会引起潜在雇主的不快。

4. 定制简历：简历要凸显与所应聘职务最有关联的技能，包括相关的工作经历，比如在你所选的职业领域的实习。

5. 提前准备：通过电子零售商或去附近的文具店印制个人名片。名片需简单明了，只写上名称和联系方式就行。

6. 反复练习：对标准的面试问题，要作出熟练的回答，比如像“你的弱项是什么？”、“你的强项是什么？”、“你未来五年的职业规划是什么？”等。

面试当天：

1. 提前到场：工作忙碌的人不喜欢等待，迟到是对对方的不尊重。早到五分钟但别着急，稳定情绪，准备迎接面试。

2. 着装职业化：着装颜色中性，但莫要“过于职业化”。女性要化淡妆，佩戴简单饰品；男性要穿西装，把鞋擦干净。

3. 关掉手机：要把所有移动设备统统关掉，没人会说“这场面试对我来说不如接听一个电话或看一条短信更重要”。

4. 与人交流：从前台到你遇到的最后一人，都要进行直接的眼神交流，在到达和离开时，要与面试官有力地握手。

面试后：

1. 按老派做法写封感谢信。在面试过后24小时内，选择质量上乘的纸张，亲手书写一封感谢信并寄出。研究显示，这种简单的做法可令受雇机率提高20%。

2. 对于刚出校门的求职者，灵丹妙药并不存在。不过，若能给人留下一个出类拔萃、专业水平高的印象，则有助你获得工作机会。（完）