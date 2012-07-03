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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 13:28 BJT

〔国际油市〕布兰特原油升破98美元,受伊朗威胁切断运油与挪威罢工影响

路透新加坡7月3日电---布兰特原油期货周二升破每桶98美元,因伊朗与西方之间紧张局势升级,抵消了由中国、美国与欧洲黯淡制造业数据引发的石油需求忧虑.

有消息称伊朗国会已拟制草案,呼吁切断经由霍尔木兹海峡的石油运输,与此同时挪威罢工已影响到该国石油产出.这些消息均助推油价.

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