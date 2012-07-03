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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 13:54 BJT

《汇市简讯》美元/韩元跌破100日移动均线,因债券相关资金流动影响

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* 美元/韩元跌破200日和100日移动均线,因债券相关资金流动和停止单

* 2011年9月以来从未收在过200日移动均线下方

* 若收在此下方,或瞄准5月初低位1,125.(完)

--编译 艾茂林;审校 隋芬

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