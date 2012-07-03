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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 13:57 BJT

〔台湾股市〕收高73.2点,食品类和水泥类指数涨幅居前

路透台北7月3日电---台湾股市周二收高1%,食品类指数.TFII和水泥类指数.TCMI涨幅居前,双双上涨逾2%.

南亚科技(2408.TW)攀升1.2%.其美国合作伙伴美光(MU.O)表示,将以约7.5亿美元现金收购日本破产的芯片厂商尔必达ELPDF.PK,这将令美光成为仅次于三星电子(005930.KS)的全球第二大个人电脑记忆芯片生产商.[ID:nSB1645270]

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