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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 14:09 BJT

〔澳新汇市〕澳元及新西兰元持坚,从容应对澳洲央行符预期的利率决策

路透悉尼/惠灵顿7月3日电---澳元及新西兰元周二持坚,市场对澳洲央行符合广泛预期的维持利率不变决策反应不大.

澳洲央行今日维持指标利率在3.50%不变,使澳元较美元与日圆的收益优势得以保持.相形之下,在欧美近期出炉惨淡数据后,欧洲央行(ECB)与美国联邦储备理事会(美联储,FED)面对的行动压力均已升高.

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