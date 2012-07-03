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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 14:08 BJT

《汇市简讯》技术图表显示欧元/美元将进一步下跌

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* 15分钟图上的下跌旗形显示另一波跌势正在形成

* 小时图上的看跌烛形位于关键的21天指数移动平均阻力位

* 1.2550处可能有支撑,这是近期自6月28日低位反弹走势的50%回档位 (完)

--编译 艾茂林;审校 吴云凌

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