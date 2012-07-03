〔中国债市〕上半年企业债发行3,138亿元,国开证券承销额继续领先

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透上海7月3日电---据路透统计数据显示,2012年上半年中国企业债(含集合债券)发行规模合计达3,138亿元人民币,较上年同期的1,397.48亿元增加逾一倍;其中国开证券保持了一季度的承销额领先地位,以367.85亿元居上半年承销额之首.
上半年企业债承销额排名第二和第三位的是银河证券和宏源证券000562.SZ,二者承销额分别为267.35亿元和229.51亿元;在承销期数方面,国开证券以33支居首.
上半年企业债发行承销额第四至10位的机构分别是国泰君安证券、国信证券、中信证券(600030.SS)(6030.HK)、中信建投证券、中银国际证券、中金公司和平安证券.
目前在中国,信用债泛指由企业发行的债券,除了需要考虑基准利率外,发行人主体的信用情况亦是主要因素之一.目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门不同.
其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限于上市公司发行;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主导.
注:联合主承销商的各自承销金额,按当期发行量除以主承销商家数平均计算.(完)
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--整理 李宏薇/边竞; 审校 林高丽
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。