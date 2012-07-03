版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 14:23 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元上升,上档埋有卖盘

0608GMT

* 新西兰元/美元在亚洲市场从0.8024温和升至0.8063

* 0.8050及其上方埋有卖盘

* 新西兰元交叉汇率买盘提供支撑,欧元和日圆遭卖出

* 0.8020之前有买盘 (完)

--编译 杜明霞;审校 龚芳

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐