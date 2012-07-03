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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 14:51 BJT

〔背景资料〕中国2012年上半年企业债承销排行榜

路透上海7月3日电---据路透统计数据显示,2012年上半年中国企业债(含集合债券)发行规模合计达3,138亿元人民币,较上年同期的1,397.48亿元增加逾一倍;其中国开证券保持了一季度的承销额领先地位,以367.85亿元居上半年承销额之首.

上半年企业债承销额排名第二和第三位的是银河证券和宏源证券000562.SZ,二者承销额分别为267.35亿元和229.51亿元;在承销期数方面,国开证券以33支居首.

上半年企业债发行承销额第四至10位的机构分别是国泰君安证券、国信证券、中信证券(600030.SS)(6030.HK)、中信建投证券、中银国际证券、中金公司和平安证券.

以下为2012年1-6月企业债承销具体排名:

1.按承销金额:(前10位)

排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)

1 国开证券 367.85

2 银河证券 267.35

3 宏源证券 229.51

4 国泰君安证券 216.02

5 国信证券 201.00

6 中信证券 155.01

7 中信建投证券 151.50

8 中银国际证券 149.67

9 中金公司 135.02

10 平安证券 120.00

2.按承销期数:(前5位)

排名 主承销商 承销期数

1 国开证券 33

2 国信证券 19

3 银河证券 17

宏源证券 17

平安证券 17

目前在中国,信用债泛指由企业发行的债券,除了需要考虑基准利率外,发行人主体的信用情况亦是主要因素之一.目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门不同.

其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限于上市公司发行;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主导.

注:联合主承销商的各自承销金额,按当期发行量除以主承销商家数平均计算(完)

**浏览汤森路透中国债券承销排行榜,可点选<CN/LEAGC>

**浏览最新短期融资券、中期票据、企业债等信用债发行情况,可点选NEWISSUEC

--整理 李宏薇/边竞; 审校

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