《中国公开市场回购未到期一览表》--7月3日

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览: 累计未到期余额:2,320亿元人民币 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2012/7/5 91 3.14 50 7/10 28 2.75 300 7/12 91 3.14 270 7/17 28 2.75 200 7/19 91 3.14 200 当月累计: 1,020 ----------------------------------------------------- 8/16 91 3.14 300 8/23 91 3.14 300 8/30 91 3.14 300 当月累计: 900 ----------------------------------------------------- 9/6 91 3.14 200 9/13 91 3.05 150 9/20 91 3.05 50 当月累计: 400 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览: 累计未到期余额: 2,680亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2012/7/10 14 4.20 950 7/10 7 3.95 380 7/12 14 4.15 300 7/17 14 4.10 1,050 当月累计: 2,680 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 注:1.中国央行2012年春节长假前公开进行逆回购招标,为公开市场提供 了新的常规操作工具,因此在表格中新增逆回购未到期统计数据. 2.正回购到期表明资金投放,逆回购到期则表明资金回笼.(完) --整理 丁淑琴; 审校 边竞
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。