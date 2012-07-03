〔中国债市〕上半年短融及中票等共发行8,789亿元,中行承销额拔头筹

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透上海7月3日电---据路透统计,中国2012年上半年短期融资券(含超短融SCP)及中期票据(含集合票据)发行规模为8,789亿元人民币,同比增长约7.2%.
其中,中国银行(601988.SS)(3988.HK)以1,217.65亿元居当期企业债承销额首位.
上半年列短融/中票承销额第二、三位的是工商银行(601398.SS)(1398.HK)和建设银行(601939.SS)(0939.HK),金额分别为1,209.45亿元和1,052.50亿元.
其中6月短融(含SCP)及中票(含集合票据)发行量为1,857亿元,建行以195亿元的承销额列首位.
1-6月排名承销额4-10位的分别是农业银行(601288.SS)(1288.HK)、光大银行(601818.SS)、招商银行(600036.SS)(3968.HK)、中信银行(601998.SS)(0998.HK)、国家开发银行[CHDB.UL]、兴业银行(601166.SS)和交通银行(601328.SS)(3328.HK).
分品种统计,1-6月短融和超短融发行量为5,500亿元,工行、建行和中行分列承销额前三位;中票和集合票据发行量为3,289亿元,中行、工行和建行分列一至三名.
据路透统计,中国2011年短期融资券(含超短融SCP)及中期票据(含集合票据)发行规模达17,458亿元,同比增近五成,其中工商银行蝉联承销额榜首.[ID:nSB1318518]
目前在中国,信用债泛指由企业发行的债券,除了需要考虑基准利率外,发行人主体的信用情况亦是主要因素之一.目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门不同.
其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限于上市公司发行;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主导.(完)
注: 联合主承销商的各自承销金额,按当期发行量除以主承销商家数平均计算.
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--整理 边竞; 审校 李宏薇
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