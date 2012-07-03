《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--7月3日

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 华电集团 300 60 9 *7/4 光大银行 AAA *7/5 *7/6 建设银行 ============================================================================================= *中国铝业 150 30 2 7/4 民生银行 AAA 7/5 7/6 (2600.HK)(601600.SS) 建设银行 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *丽珠集团 8 4 12 7/6簿记建档 农业银行 AA 7/9 7/10 (000513.SZ)200513.SZ ============================================================================================= *好当家 5 2.5 12 7/10簿记建档 中信银行 A+ 7/12 7/13 (600467.SS) ============================================================================================= *重庆机电 6 6 12 7/10簿记建档 兴业银行 AA 7/11 7/12 控股集团 ============================================================================================= 泸州老窖集团 15 10 12 7/4簿记建档 民生银行 AA+ 7/6 7/9 ============================================================================================= 河北建投新能源 5 2 12 7/4簿记建档 民生银行 AA 7/5 7/6 ============================================================================================= 重庆力帆控 8 4 12 7/4簿记建档 中信银行 AA- 7/5 7/6 股有限公司 ============================================================================================= 七匹狼 6 1 12 7/4簿记建档 兴业银行 AA- 7/5 7/6 (002029.SZ) ============================================================================================= 陕西华商 4 4 12 7/4簿记建档 北京银行 AA- 7/5 7/6 传媒集团 ============================================================================================= 浙江富春江 6 6 12 7/5簿记建档 中信银行 A+ 7/9 7/10 通信集团 民生银行 ============================================================================================= 韵升控股集团 9 4 12 7/5簿记建档 建设银行 AA- 7/6 7/9 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *亨通集团 8 4 3 7/10簿记建档 中信银行 AA 7/12 7/13 ============================================================================================= 杭州汽轮 9 9 3 7/4簿记建档 中信银行 AA+ 7/6 7/9 动力集团 ============================================================================================= 豫园商城 8 5 5 7/4簿记建档 交通银行 AA 7/6 7/9 (600655.SS) ============================================================================================= 洛阳钼业 20 20 5 7/5簿记建档 中国银行 AA+ 7/6 7/9 (3993.HK) 工商银行 ============================================================================================= 平高电气 4 4 3 7/10簿记建档 广发银行 AA 7/11 7/12 (600312.SS) ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 珠三角中小企业 3.8 3.8 3 推迟发行 招商银行 AA -- -- (深圳中小企业信用融资担保集团提供担保) ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 刘昕; 审校 边竞
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。