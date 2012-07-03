〔中国股市〕沪综指震荡小幅收升,受再次降准市场预期升温提振

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透北京7月3日电---中国股市沪综指周二震荡小幅收升,受再次降准市场预期升温提振.但6月新增信贷规模可能低于市场预期压制大盘缩减升幅.分析人士预计,市场信心仍有待恢复,预计股指短线仍维持在2,200上方震荡.
沪综指.SSEC收报2,229.193点,涨3.083点或0.14%.今日上海A股成交额为603亿元人民币,上交易日为604亿元.
浙商证券策略分析师张延兵称,央行最近逆回购动作比较大,流动性环境相对改善,且下周公布的通胀数据可能继续走低,再次下调存款准备金率存在可能.
官方媒体中国证券报周二发表社评表示,7月伊始,刚刚抵御年中考核时点冲击的银行资金面又面临新考验.从保障银行体系流动性平稳充裕角度考虑,再次下调法定存款准备金率时机已成熟.[ID:nSB1645988]
此外,为助力机构平稳渡过周四(5日)的存款准备金补缴节点,中国央行周二公开市场继续力推逆回购操作.公开市场今日共进行1,430亿元人民币逆回购操作.[ID:nSB1646592]
张延兵并称,沪指在2,250下方的底部还没有完全做牢,市场信心仍不足,短线股指料仍以震荡为主.
今日房地产板块领涨,地产指数.SSEP收高1.67%.煤炭股经过前期大幅下跌后出现整体反弹,其中云煤能源(600792.SS)收高6.32%,报13.12元.
随着成交量回升,中国房价显露小幅抬头迹象.中国指数研究院最新公布数据显示,6月百城新建住宅均价同比续降,但环比结束九连跌,北京等十大城市均价环比涨幅高于全国水平.[ID:nSB1643876]
沪深300指数7月合约CIFN2尾盘报2,469.2点,涨0.26%,成交量为390,347手.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
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路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。