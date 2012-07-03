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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 14:56 BJT

〔日本债市〕公债价格先抑后扬,十年期标债需求旺盛提振市场

路透东京7月3日电---日本十年期公债和公债期货价格周二收高,收复早盘失地.此前标售的十年期公债需求旺盛,尽管票面利率定在九年最低水准.

许多市场人士此前预计2.3万亿(兆)日圆(290亿美元)的十年期公债供需持平,因此次标债票息率为0.8%,创2003年以来最低.

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