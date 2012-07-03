叙利亚总统阿萨德：希望未曾击落土耳其飞机

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伊斯坦布尔7月3日电---叙利亚总统阿萨德对土耳其报纸《Cumhuriyet》称，他希望叙部队上月未曾击落土耳其飞机，他不会允许两国紧张局面演变为公开作战。
阿萨德在该报周二发表的采访中称：“我们在击落它（飞机）后，才得知是它属于土耳其。我真心想说，要是我们没有将其击落多好。”
推翻阿萨德的活动蔓延整个叙利亚，受宗派仇恨激化，叙利亚日益显露出将要爆发全面内战的特征。
叙利亚直升机周一轰炸大马士革郊区，土耳其紧急派出战机飞往叙北部边境。联合国人权事务负责人警告称，无论是对叙政府还是反抗力量提供武器，都会使长达16个月的冲突恶化。
当被问及叙土紧张局势是否会演变为战争时，阿萨德称：“我们不会允许（紧张局势）发展为两国间的战争，这对双方均不利。”
他还称，叙利亚并未在叙土边境集结军队，且无论土耳其总理埃尔多安政府采取何种行动，叙利亚都不会在边境部署军力。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。