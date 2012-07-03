版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 15:34 BJT

〔日本股市〕收于八周收盘高位,市场预期各央行将放宽政策(更新版)

(新增细节)

路透东京7月3日电---日本股市日经指数周二收于八周收盘高位,投资人押注在美国公布意外疲弱的数据后,各国央行将会祭出更多提振成长的措施.

保险股录得最大板块涨幅.全日空(9202.T)表现垫底,大挫13.8%,此前报导称将透过供股筹集至多2,110亿日圆(27亿美元)资金,此举或导致股权被摊薄28%.[ID:nSB1647142]

日经指数.N225收高0.7%至9,066.59点,为5月8日收在9,181点附近以来的收盘高位,但低于周一盘中高位.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐