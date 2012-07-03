〔表格〕外资在韩国股市买超197亿韩元

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透首尔7月3日电---韩国证券交易所周二公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超197亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
-------------------------------------------------
7月 3日 19.7 315.9 -414.6
7月 2日 41.2 132.9 -145.7
6月29日 -154.5 297.3 -223.9
6月28日 -62.3 24.8 15.3
6月27日 -241.4 40.3 201.3
6月26日 -303.0 80.4 246.9
6月25日 -498.2 132.3 549.4
6月22日 -240.2 -4.1 732.1
6月21日 26.2 24.7 -79.4
6月20日 236.4 -62.4 -153.4
6月19日 193.2 -10.7 -166.5
6月18日 375.2 31.5 -383.2
6月15日 -200.7 174.7 -99.7
6月14日 76.7 187.1 -276.4
6月13日 156.7 -33.7 -151.1
-------------------------------------------------
本月以来 60.9 448.7 -560.2
-------------------------------------------------
今年以来 6,378.5 467.9 -3,800.9
-------------------------------------------------
(完)
--编译 王兴亚;审校 王冠中
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。